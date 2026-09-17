Die Beamten der Station Innichen haben zwei rumänische Staatsbürger wegen des Vorwurfs der Verschwörung zum Betrug angezeigt.<BR \/><BR \/>Passanten und Touristen hatten Alarm geschlagen, nachdem sie von zwei Personen um Geld gebeten worden waren. Diese hätten vorgegeben, im Namen einer Wohltätigkeitsorganisation für behinderte Menschen zu sammeln.<BR \/><BR \/>Die Beamten konnten zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 28 und 20 Jahren identifizieren. Bei der Kontrolle soll belastendes Material zum Vorschein gekommen sein: Die beiden sollen Formulare mit Hinweisen auf wohltätige Aktivitäten sowie Listen Spendern und den entsprechenden Geldbeträgen bei sich getragen haben.<BR \/><BR \/>Da diese als ermittlungsrelevant eingestuft wurden, stellte die Polizei sie für weitere Untersuchungen sicher. <BR \/><BR \/>Die beiden Personen wurden wegen des Verdachts der Verschwörung zum Betrug auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>Es handelt sich bereits um den zweiten derartigen Fall innerhalb der letzten zwei Wochen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Innichen, wie die Behörden mitteilen. Aus diesem Grund richtet die Staatspolizei den Appell an alle Bürger: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in der Öffentlichkeit von Personen um Geld gebeten werden, die vorgeben, eine Wohltätigkeitsorganisation oder andere Verbände zu vertreten.