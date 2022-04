Falschen Gang eingelegt: Mit neuem Auto über die Gartenmauer – Totalschaden

Statt des Rückwärtsganges den Vorwärtsgang eingelegt hat offenbar ein etwa 80-jähriger Mann aus Bozen am Mittwochnachmittag: Mit seinem neuen Toyota mit Automatikgetriebe, den er gerade an dem Tag aus der Werkstatt geholt hatte, wollte er rückwärts aus der Parklücke ausbiegen; stattdessen bewegte sich das Auto nach vorne, durchbrach das Gebüsch und einen Zaun und landete im Garten des Nachbarn. Am Auto entstand Totalschaden.