<BR \/><BR \/>Kürzlich erstattete eine in Gröden wohnhafte Seniorin bei den Carabinieri von St. Ulrich Anzeige. Wie sie angab, soll sie einen Anruf von einem Mann erhalten haben, der sich als Angestellter ihrer Bank vorgestellt haben soll. <BR \/><BR \/>Er soll ihr von verdächtigen Kontobewegungen in Höhe von mehr als 2.000 berichtet und sie gebeten haben, ihre Zugangsdaten preiszugeben. In der Folge soll der vorerst unbekannte Täter eine Überweisung in Höhe von19.900 Euro mit ihrem Konto getätigt haben. <BR \/><BR \/>Dank intensiver Ermittlungen konnten die Carabinieri über das Bankkonto, auf das das Geld überwiesen worden war, den mutmaßlichen Betrüger identifizieren. Mit der Unterstützung der Carabinieri von Acerra in Kampanien wurde der Verdächtige, ein etwa 20-jähriger Mann aus der süditalienischen Region, angezeigt werden.