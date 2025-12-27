<BR \/><BR \/>Die in Leifers wohnhafte Seniorin hatte Anzeige erstattet, nachdem sie die Summe auf ein Konto überwiesen hatte. Offenbar hatte sie einen Anruf erhalten – am Bildschirm ihres Telefons stand zwar die Nummer ihrer Bank, beim Anrufer handelte es sich aber um einen Betrüger. <BR \/><BR \/>Dieser soll angegeben haben, dass sich Cyberkriminelle Zugang zu ihrem Bankkonto verschafft hatten und sie deshalb schnellstmöglich ihr Erspartes auf ein anderes Konto überweisen musste. <BR \/><BR \/>Dadurch wurde die Frau um insgesamt 30.000 Euro gebracht. Die Ermittler konnten anschließend zwei Bankkonten finden, die auf den Betrüger zurückzuführen sein sollen – und ließen diese sperren, um zu verhindern, dass weitere Personen dem Täter zum Opfer fallen. <BR \/><BR \/>Das Geld der Seniorin war indes verschwunden – nach der Überweisung auf eines der beiden Konten wurde das Geld ins Ausland überwiesen. Der mutmaßliche Täter konnte immerhin identifiziert und angezeigt werden.