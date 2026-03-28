Der falsche Bombenalarm am Hauptbahnhof Innsbruck hat auch auf der Brennerstrecke zu Verspätungen geführt. Nach zwei Stunden und einer gründlichen Kontrolle des gesamten Bereichs wurde der Alarm aufgehoben. Die internationalen Züge konnten ihre Fahrt anschließend wieder aufnehmen.<h3>\r\nÄhnlicher Vorfall 2024<\/h3>Aus ähnlichen Gründen war der Bahnhof Innsbruck bereits im Juni 2024 etwa eine Stunde lang geschlossen. Einige Monate später wurde aufgrund eines schwerwiegenden Versehens eine an die Polizei gesendete E-Mail nicht gelesen, in der für den Abend eine Bombenexplosion im Bahnhof angekündigt wurde. Die E-Mail wurde erst Stunden später geöffnet, doch glücklicherweise handelte es sich auch in diesem Fall um einen falschen Alarm.