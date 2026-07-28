Mit einer groß angelegten Betrugsmasche haben Unbekannte kürzlich eine Seniorin aus St. Ulrich um Bargeld und wertvollen Schmuck gebracht. Ein Anrufer hatte sich als „Marschall der Carabinieri“ ausgegeben und der Frau vorgetäuscht, nach einem Raub in Bozen müssten mögliche Diebesgüter in ihrer Wohnung überprüft werden.<BR \/><BR \/>Während die Frau am Telefon gehalten wurde, erschien ein Komplize an ihrer Haustür. Unter dem Vorwand amtlicher Kontrollen verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung und entwendete Bargeld sowie Schmuck, darunter eine wertvolle Goldmedaille ihres verstorbenen Ehemanns.<h3>\r\nNachbar gibt entscheidenden Hinweis<\/h3>Erst am Nachmittag bemerkte die Seniorin den Betrug und verständigte die Carabinieri in St. Ulrich. Ausschlaggebend für die Ermittlungen waren unter anderem die Angaben eines Nachbarn, der das Fluchtfahrzeug beobachtet hatte. Anhand des Fahrzeugmodells und des Kennzeichens konnten die Ermittler die Fahndung einleiten.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri in St. Ulrich arbeiteten dabei mit dem Ermittlungsdienst in Bozen sowie der Autobahnpolizei zusammen. Noch am selben Abend wurde das Fluchtfahrzeug an der Autobahnausfahrt Napoli Nord gestoppt.<h3>\r\nWegen Hehlerei angezeigt <\/h3>Bei der Durchsuchung fanden die Beamten den in Gröden gestohlenen Schmuck. Die beiden Verdächtigen – ein Mann aus der Provinz Caserta und eine Frau polnischer Herkunft – wurden wegen des Verdachts der Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Straftaten dauern an.<BR \/><BR \/>Die sichergestellten Wertgegenstände sollen der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden. Zudem prüfen die Ermittler weiteren Schmuck und Bargeld, die bei der Kontrolle gefunden wurden, um mögliche weitere Geschädigte ausfindig zu machen.