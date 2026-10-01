Insgesamt soll der Beamte 12.133,04 Euro bezahlen- soweit das Urteil des Rechnungshofs Trentino-Südtirol. Der größte Teil der Summe, 10.133,04 Euro, entfalle demnach auf jene Gehälter, die der Bedienstete während des Zeitraums erhalten hatte, in dem er seiner Arbeit unter Vorlage der gefälschten Bescheinigungen nachging. Weitere 2.000 Euro wurden als Schaden am Ansehen der Verwaltung festgesetzt, berichtet die italienische Tageszeitung „l'Adige“.<BR \/><BR \/>Der Fall war bereits strafrechtlich behandelt worden. Eine inzwischen rechtskräftige Verurteilung hatte die Fälschung der Zertifikate festgestellt. Die Rechtskraft des Urteils sowie die mediale Aufmerksamkeit rund um den Fall bildeten die Grundlage für den mutmaßlichen Imageschaden.<BR \/><BR \/>Der Fall ist Teil eines größeren Verfahrens, das mehrere öffentliche Bedienstete in Trentino und Südtirol im Zusammenhang mit Ermittlungen zu gefälschten Tests und nicht gültigen Covid-Zertifikaten betraf. Unter den Betroffenen befanden sich auch Angehörige der Polizeikräfte, Lehrpersonen des Trentino sowie ein Mitarbeiter der Universität.<BR \/><BR \/>Auch gegen zwei Lehrpersonen hatte die Staatsanwaltschaft in den vergangenen Monaten ein Verfahren vor dem Rechnungshof eingeleitet. Das Verfahren wurde beendet, nachdem die Betroffenen den entstandenen Schaden freiwillig ersetzt hatten.<BR \/><BR \/> In Kürze werden die Fälle von vier weiteren öffentlichen Bediensteten vor Gericht verhandelt. Ihnen wird ein finanzieller Schaden von insgesamt rund 34.000 Euro vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Der Rechnungshof muss damit in den einzelnen Fällen prüfen, welche finanziellen Folgen die Verwendung gefälschter Bescheinigungen durch öffentliche Bedienstete hatte. Dabei wird zwischen dem Schaden durch die bezogenen Gehälter und einem möglichen zusätzlichen Imageschaden für die jeweilige Verwaltung unterschieden.