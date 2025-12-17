Die Beamten waren im Zuge von Ermittlungen auf einen Mann aus Mali aufmerksam geworden und observierten ihn. Jüngst folgten sie ihm von seiner Wohnung in Brixen bis zum Amt für Führerscheine in Bozen, wo dieser eine theoretische Prüfung ablegen sollte.<BR \/><BR \/>Dort täuschte er die Prüfer laut Aussendung der Quästur, indem er sich als ein anderer Kandidat ausgab – als ein Mann aus Burkina Faso, Westafrika. Er bestand die schriftliche Prüfung und wurde anschließend von der Polizei gestoppt und mit auf die Quästur genommen.<BR \/><BR \/>Ein Fingerabdruckabgleich bestätigte schließlich den Verdacht der Beamten, dass es sich um den Mann aus Mali handelte und nicht um jenen aus Burkina Faso.<h3>\r\nVerdacht auf Serienbetrug<\/h3> Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes stießen die Beamten schließlich auf seine echten Ausweisdokumente sowie auf zahlreiche Lernunterlagen für Führerscheine aller Kategorien, darunter Bus- und Lkw-Führerschein sowie für den Transport gefährlicher Güter.<BR \/><BR \/>In der Wohnung befand sich zudem der echte Kandidat aus Burkina Faso, heißt es weiter in der Aussendung. Beide Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen der Annahme einer falschen Identität und Urkundenfälschung angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen indes weiter, da der Verdacht besteht, dass der Mann aus Mali möglicherweise auch andere Prüfungen auf betrügerische Weise abgelegt haben könnte.