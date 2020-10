„Falscher“ König bricht in Schloss von Versailles ein

Der 31-Jährige wurde nach Polizeiangaben am Samstagabend in Gewahrsam genommen, nachdem er sich gewaltsam Zutritt zu dem Areal verschafft hatte. Der Mann hatte sich zuvor in einem Taxi zu dem Schloss nahe Paris fahren lassen.Der Fahrer meldete den „mit einem Leintuch bekleideten“ Mann bei den Behörden. Dieser habe behauptet, ein König zu sein und das Schloss betreten zu wollen. Die Polizei fand ein zerbrochenes Fenster am Prunkgebäude vor. Kurz darauf sei der Mann entdeckt und festgenommen worden. Schäden im Inneren gab es durch den Vorfall nicht, wie eine Sprecherin des Schlosses sagte.

apa/afp