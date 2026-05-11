Die beiden Frauen waren von einem Mann telefonisch kontaktiert worden, der sich als Beamter der Quästur Bozen ausgab. Unter dem Vorwand laufender Ermittlungen forderte er die Frauen auf, Angaben zu machen und ihre Wertgegenstände überprüfen zu lassen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Einem der Täter gelang es anschließend, sich Zutritt zur Wohnung einer der Frauen zu verschaffen und Goldschmuck sowie Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 50.000 Euro zu entwenden. Ein weiterer Betrugsversuch bei der Schwester des Opfers scheiterte hingegen, nachdem diese die Herausgabe ihrer Wertgegenstände verweigerte.<BR \/><BR \/>Anhand von Aufnahmen von Überwachungskameras gelang es den Beamten schließlich, ein verdächtiges Fahrzeug zu identifizieren und dessen Fahrtroute rekonstruieren. Das Auto wurde schließlich von der Autobahnpolizei auf der A1 angehalten. Dabei konnten die beiden Insassen identifiziert und die gestohlene Beute sichergestellt werden.<BR \/><BR \/>Die beiden Männer wurden angezeigt. Die sichergestellten Wertgegenstände wurden beschlagnahmt und sollen an die Eigentümerin zurückgegeben werden.