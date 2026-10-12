Die Masche ist bei Online-Plattformen keineswegs neu, führte aber auch in Toblach zum Erfolg der Kriminellen: Auf Facebook schaltete der Betrüger eine attraktiv gestaltete Anzeige für den Verkauf eines Gebrauchtwagens.<BR \/><BR \/>Ein junger Mann aus dem Ort, der als Kellner tätig ist, zeigte Interesse an dem Fahrzeug. Um das Geschäft schnell abzusichern und den Wagen zu reservieren, verlangte der angebliche Verkäufer eine Anzahlung in Höhe von 1000 Euro. Der Toblacher vertraute den Zusicherungen des Inserenten und überwies die geforderte Summe.<h3>\r\nVerkäufer tauchte nach Überweisung ab<\/h3>Doch kaum war das Geld auf dem Konto eingegangen, brach der Kontakt abrupt ab. Der angebliche Verkäufer reagierte auf keine Nachrichten mehr und händigte das Auto nie aus.<BR \/><BR \/>Der Kellner erstattete daraufhin umgehend Anzeige bei den Carabinieri von Toblach. Die Ordnungshüter leiteten unverzüglich Ermittlungen ein, um die digitalen Spuren und die Zahlungswege des Betrügers zurückzuverfolgen.<BR \/><BR \/>Den Ermittlern gelang es schließlich den mutmaßlichen Täter zu identifizieren: Es handelt sich um einen Mann aus der Provinz Brescia.<BR \/><BR \/>Er wurde auf freiem Fuß wegen schweren Betrugs bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.