In der Crispi-Straße wurde demnach ein 24-Jähriger gemeldet, der Passanten ohne erkennbaren Grund belästigt habe und aggressiv aufgetreten sei. Die Carabinieri kontrollierten den Mann und fanden bei ihm ein Messer mit einer Klingenlänge von rund 15 Zentimetern sowie eine geringe Menge Haschisch, die beschlagnahmt wurde.<BR \/><BR \/> Der Mann wurde wegen unerlaubten Mitführens einer Waffe angezeigt und zudem wegen Drogenbesitzes zum Eigenverbrauch der Verwaltungsbehörde gemeldet.<h3>\r\nTickets mit Falschgeld bezahlt<\/h3>Ein weiterer Einsatz ereignete sich am Infopoint von Südtirolmobil in der Rittner Straße, wo ein 20-Jähriger mehrere Fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs mit Falschgeld – einer 50- und einer 100-Euro-Banknote – bezahlen wollte.<BR \/><BR \/>Der Mitarbeiter wurde misstrauisch und verständigte über den Notruf 112 die Carabinieri. Diese identifizierten den jungen Mann und beschlagnahmten die gefälschten Geldscheine. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Inverkehrbringens und Besitzes von Falschgeld erstattet.