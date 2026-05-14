Wie es dazu kam, welche Art von Reis sie anbauen und wie das gelingt, haben sie uns im Interview erzählt.<BR \/><BR \/><b>Viele wissen gar nicht, dass in Südtirol Reis angebaut wird. Wo bauen Sie Reis an? <\/b><BR \/>Christian Giovanett: Unser landwirtschaftlicher Betrieb Römerhof befindet sich in Tramin. Wir sind dort mit Mais gestartet. Maispolenta machen wir schon seit Jahren. Dann haben wir nach einem zusätzlichen Produkt gesucht, damit wir unsere Palette erweitern können. So sind wir dann auf den Reis gekommen. Diesen bauen wir zwischen Tramin, Kurtatsch und Neumarkt an. <BR \/><BR \/><b>Was ist das Besondere an Ihrem Reis?<\/b><BR \/>Giovanett: Ich habe immer schon nach einer Risotto-Reis-Sorte gesucht, die man auch bei uns anbauen kann. Mein Anliegen war es, wenn ich Reis anbaue, dann möchte ich unbedingt einen Risotto-Reis haben, da Italien für den Risotto bekannt ist.<BR \/><BR \/><b>Warum ausgerechnet Risotto-Reis? <\/b><BR \/>Giovanett: Der Risotto-Reis ist eine hochwertigere Sorte als die anderen Reis-Sorten. Zudem ist er auch geschmacklich besser und intensiver.<BR \/><BR \/><b>Auf was kommt es beim Anbau und der Ernte besonders an?<\/b><BR \/>Giovanett: Beim Anbau kommt es vor allem auf den richtigen Boden drauf an. Wir machen es im Trockenanbau und das bedeutet, wir bewässern den Boden nur, wenn es notwendig ist. Das bedeutet, der Boden muss das Wasser gut aufnehmen und speichern können.<BR \/><BR \/><b> Welche Reis-Produkte gibt es auf dem Römerhof?<\/b><BR \/>Giovanett: Wir haben unseren Traminer-Reis. Dabei handelt es sich um einen typischen Risotto-Reis, der aber auch als Beilage verwendet werden kann. Die Sorte, die wir anbauen, nennt sich Sant Andrea. Die lassen wir mittlerweile auch zu Fertigprodukten verarbeiten wie z.B. Reis mit Steinpilzen, Radicchio, Gemüse und Safran. Also ein Fertigprodukt, das man, wenn es mal schnell gehen muss, in kurzer Zeit zubereiten kann. Zudem sind all unsere Produkte glutenfrei. <BR \/><BR \/><b>Der gesamtstaatliche Tag der Gastronomie am 16. Mai ist heuer dem Reis gewidmet. Braucht Reis noch Aufmerksamkeit?<\/b><BR \/>Giovanett: Ich freue mich, dass Reis im Mittelpunkt des Tages der Gastronomie steht. Reis ist ein Nahrungsmittel mit großer Tradition und auch Kultur. Dies wieder in das Bewusstsein der Allgemeinheit zu rücken, finde ich richtig.