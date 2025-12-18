<BR \/><BR \/><BR \/>Der Verdächtige ist bereits rechtskräftig wegen mehrerer Straftaten verurteilt, heißt es in Medienberichten. Ihm wird auch ein Näheverhältnis zur kriminellen Organisation 'Ndrangheta vorgehalten. <BR \/><BR \/>Nun wurden im Rahmen einer Ermittlung zum Vermögen des Verurteilten stießen die Beamten auf eine Reihe von Unternehmen, Immobilien, Bankkonten und weiteren Finanzmitteln, die zwar als Eigentum von anderen Personen aufscheinen, jedoch laut Exekutive auf den Verdächtigen zurückzuführen sind. <BR \/><BR \/>Denn: Bei den Eigentümern der nun beschlagnahmten Gütern im Wert von drei Millionen Euro handle es sich um Angehörige des Verdächtigen. Die Beschlagnahmen reichten bis nach Südtirol. Die Ermittler stellten darüber hinaus fest, dass einige der Fahrzeuge der drei beschlagnahmten Unternehmen gestohlene Ersatzteile aufwiesen. Neben den bereits erhobenen Vorwürfen gegen den Hauptverdächtigen kommt damit auch noch der Verdacht auf Hehlerei dazu.