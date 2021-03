Familie Perselli an Rettungskräfte: „Danke für alles“

Wie bekannt ist, verschwanden Laura Perselli und Peter Neumair am 4. Jänner spurlos. Wochenlang wurde zu Land und zu Wasser gesucht, ehe gefundene Blutspuren von Peter Neumair an der Etschbrücke bei Pfatten die Suche hauptsächlich in die Etsch verlagern.Am 6. Februar schließlich finden die Einsatzkräfte den Leichnam von Laura Perselli, von Peter Neumair fehlt bis heute jede Spur.2 Monate nach dem Verschwinden des Ehepaares hat sich Carla Perselli nun in einem Schreiben bei den Einsatzkräfte bedankt:Benno Neumair, der Sohn der Paares, steht indes unter dem Verdacht, seine Eltern ermordet und deren Leichname entsorgt zu haben. Er soll demnächst von der Staatsanwalt angehört werden.

liz