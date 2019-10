Familie verunglückt nach Hochzeit: 2 Tote und 5 Verletzte

Die beiden Jugendlichen saßen in einem Siebensitzer, wie ein Polizeisprecher sagte. 2 weitere Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren sowie 3 Erwachsene wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Unter den Verletzten waren auch die Eltern eines Todesopfers.





Kurz vor Mitternacht sei der Wagen in der Innenstadt von der regennassen Straße abgekommen und frontal gegen eine Mauer gekracht, so die Polizei. Die Unfallursache war zunächst nicht geklärt.Ob der 35 Jahre alte Fahrer zu schnell gefahren war, müssten die Ermittlungen zeigen. „Aber auch dem gehen wir nach.“Die Polizei berichtete am Montag, dass an der Unfallstelle Straßenbahnschienen liegen. Welche Rolle diese bei der Unfallursache spielten, sei noch völlig offen. Die Ermittlungen dauerten noch an.Fest stand, dass es sich bei den Insassen um eine Familie handelte, wie der Sprecher sagte. In welchem Verhältnis die Insassen zu dem Hochzeitspaar standen, war zunächst unklar. Die Polizei gehe nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass kein weiteres Auto an dem Unfall beteiligt war. Es sei auch kein Hochzeitskorso gewesen, sagte der Sprecher.

liz