Familie von Andrea Papi: „Wir klagen gegen ,Tastaturtäter' in sozialen Medien“

Die Wahrheit und den Namen des Sohnes schützen

„Ich bin zornig, immer wieder zu hören, dass das Projekt Life Ursus von vielen als erfolgreich bezeichnet wird“, sagt Carlo Papi laut Nachrichtenagentur Ansa in einem Interview. „Man wusste ganz genau, dass früher oder später eine Tragödie passieren wird.“Der Tod von Andrea sei nur die Spitze des Eisbergs eines Projekts, das problematisch geworden ist, so Papi. „Andrea ist nicht Opfer einer Bergtragödie geworden, sondern einer öffentlichen Initiative, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist (Life Ursus, Anm. d. Red.).“Die Familie von Andrea Papi kündigt zudem an, gegen die sogenannten „Tastaturtäter“, die in den sozialen Netzwerken über ihren Sohn herziehen, Anzeige erstatten zu wollen. Damit wollen sie die Wahrheit und den Namen ihres Sohnes schützen.Die Mutter von Andrea Papi erklärte, Opfer von böswilligen und hasserfüllten Kommentaren geworden zu sein. Ihr Sohn sei dadurch „ein zweites Mal gestorben“, sagte sie.Andrea Papi (26) wurde vor wenigen Wochen im Trentino von einem Bären angegriffen und getötet.