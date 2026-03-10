Der Familienbeirat ist ein beratendes Gremium der Landesregierung und befasst sich in seinen regelmäßigen Sitzungen mit aktuellen, familienrelevanten Themen. Im Rahmen der jüngsten Sitzung berichtete Landesrätin Rosmarie Pamer, die im Beirat den Vorsitz führt, von den derzeit laufenden Bemühungen des Landes, gemeinsam mit den Gemeinden an einer machbaren Lösung für die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien zu arbeiten.<BR \/><BR \/>Die Mitglieder des Familienbeirates unterstützen jede Lösung, bei der vor allem die betroffenen Kinder und deren Recht, in angemessenen Wohnverhältnissen aufzuwachsen, mitbedacht werden. Gleichzeitig macht der Familienbeirat deutlich, dass die geplante Verteilung von Flüchtlingsfamilien nicht nur die aktuellen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen müsse, sondern auch präventiv wirke: Sie trage dazu bei, soziale Spannungen zu vermeiden und die Integration der Familien nachhaltig gelingen zu lassen. <BR \/><BR \/>Die Aufnahme von Flüchtlingsfamilien sei eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, die Solidarität, Kooperation und langfristige Planung erfordert. Man sei zuversichtlich, dass es gemeinsam und im Dialog gelingen könne, die richtigen, dafür nötigen Entscheidungen zu treffen, damit alle Familien in Südtirol gut leben könnten.