Familienberatung fabe in Schlanders feiert 40 Jahre

Der Hauptsitz der Familienberatung fabe ist in Bozen. Die Außenstellen befinden sich in St. Ulrich, Bruneck, Meran und Schlanders.Die Beratungsstelle besteht in Schlanders seit 1981 und erlebt seither einen wachsenden Zustrom von Menschen in verschiedenen Not- und Krisensituationen.Mittlerweile betreut ein Team von 4 PsychologInnen und PsychotherapeutInnen von Montag bis Freitag die diversen Anfragen. Die Corona-Pandemie hat zur Folge, dass viele Menschen aufgrund der auf verschiedensten Ebenen stark herausfordernden Situation psychisch belastet sind und in ihrer Not Unterstützung suchen. Dazu gehören beispielsweise Jugendliche, die aufgrund des Homescoolings und der Ausgangssperre sich zu Hause in ihrem Zimmer, hinter dem Computer einigelten, denen es bei der Öffnung dann schwer fiel, wieder nach Außen, auf Gleichaltrige zuzugehen.Oder Elternpaare, wo aufgrund der mehrfachen Belastungen während des Lockdowns, vermehrt Konflikte auftraten, die sie alleine nicht mehr zu bewältigen schaffen. Auch die Ängste der Menschen haben mit der Corona-Pandemie zugenommen. Ängste vor der Zukunft, vor unvorhergesehen plötzlich einbrechenden Ereignissen. Andere Menschen leiden unter Verlusten, bei deren Bewältigung sie Unterstützung suchen.An die Familienberatung fabe wenden sich demnach Familien, Eltern in Bezug auf ihre Kinder, Paare, Erwachsene und Jugendliche in verschiedensten herausfordernden Lebenssituationen. Die qualifizierten Fachkräfte für Psychologische Beratung und Psychotherapie bieten Paaren Unterstützung bei Beziehungsproblemen, bei Schwierigkeiten in der Kommunikation, bei Problemen in der Sexualität, bei der Gestaltung eines gemeinsamen Lebensprojektes, in Trennungssituationen oder bei der Neuorientierung nach einer Trennung an.Familien werden von den PsychologInnen und PsychotherapeutInnen bei familiären Konflikten oder Schwierigkeiten mit der Ursprungsfamilie unterstützt. Eltern können Hilfe in Erziehungsfragen und bei Problemen mit ihrem Kind oder Jugendlichen bekommen. Die Familienberatung fabe bietet auch Unterstützung in Lebenskrisen, bei Übergängen in eine neue Lebensphase, bei Problemen am Arbeitsplatz, bei Burnout, Ängsten, Depression, Zwängen, bei erlebter Gewalt und Erfahrungen von sexuellem Missbrauch oder anderen traumatischen Erlebnissen.Kinder und Jugendliche werden von den PsychologInnen und PsychotherapeutInnen der Familienberatung fabe bei Auffälligkeiten im Verhalten, psychosomatischen Beschwerden, Ängsten, Zwängen, traumatischen Erlebnissen, sozialem Rückzug, Problemen mit Gleichaltrigen, Mobbing, Schulverweigerung und -abbruch, Schüchternheit, Gehemmtheit, Aggression, Trennung der Eltern, Identitätssuche und Ablösung von der Familie in der Phase des Erwachsenwerdens unterstützt.Außerdem bietet die Familienberatung fabe Gruppen zum Thema „Trennung und Scheidung“ für Erwachsene und Kinder, eine Kindergruppe zur Übung des Sozialverhaltens und Entspannungstraining für Kinder an.

