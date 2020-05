Familienbesuche in Österreich erlaubt

Am Samstagmorgen kam es am Grenzübergang Brenner zu teils chaotischen Szenen: Die Einreise nach Nordtirol, um Familienangehörige zu besuchen, wurde vielen Südtirolern verwehrt ( STOL hat berichtet) . In einer am Samstagabend veröffentlichten Stellungnahme erklärte die Tiroler Landesregierung, dass die Einreise für Südtiroler zwecks Besuch von Familienangehörigen ausdrücklich für erlaubt. Offenbar kam es zu einem Missverständnis in Folge schlechter Kommunikation zwischen Regierung und Grenzschützern.

