Die beiden Männer waren mitten am Nachmittag in der Cagliaristraße im Don Bosco Viertel in einen handfesten Streit geraten. Schließlich schlug einer der Männer mit einem Stock auf zwei Autos ein, die seinem Bruder gehörten. <BR \/><BR \/>Anschließend setzte sich dieser in eines der Fahrzeuge, flüchtete und prallte kurz darauf in der Palermo Straße gegen einen Laternenmast.<BR \/><BR \/>Beide Männer wurden von den Beamten gestoppt und zur Quästur gebracht. Gegen den 42-jährigen Italiener, der bereits mehrfach vorbestraft ist, wurde Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung und Mitführens eines gefährlichen Gegenstands erstattet.<BR \/><BR \/>Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.