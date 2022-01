Familienstreit auf Sizilien endete in Blutbad: 5 Tote

Ein 48-Jähriger tötete mit Pistolenschüssen seinen Bruder, dessen Frau und die beiden Kinder des Paares im Alter von 11 und 15 Jahren. Dann ergriff er die Flucht.Die Carabinieri nahmen die Verfolgung auf, als der Täter von ihnen umstellt war, richtete er in einer Seitenstraße unweit des Tatortes die Waffe gegen sich selbst. Er wurde noch in das Krankenhaus von Caltanissetta gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen.Schon in den vergangenen Tagen soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Täter und seinem Bruder gekommen sein, berichteten Medien. Gestritten wurde wegen der Aufteilung eines Grundstücks. Der Täter besaß ein Jagdgewehr und 3 Pistolen.

apa/stol