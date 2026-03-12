Eigentlich war die Streife der Staatspolizei am Montagmorgen wegen einer Meldung über eine gewalttätigen Auseinandersetzung in eine Wohnung im Bozner Stadtzentrum gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, waren zwei Brüder noch immer in einen heftigen Streit verwickelt.<BR \/><BR \/>Nachdem es den Polizisten gelungen war, den Streit zu schlichten, bemerkten sie einen intensiven Geruch von Drogen, der aus einem der Zimmer strömte. Bei einer ersten Kontrolle stießen sie auf eine Präzisionswaage mit verdächtigen Rückständen.<BR \/><BR \/>Daraufhin wurde eine umfassende Durchsuchung der gesamten Wohnung angeordnet, bei der auch die Hundestaffel der Finanzwache zu Hilfe gerufen wurde.<h3>\r\nMutter wollte Beweise aus dem Fenster werfen<\/h3>Während die Beamten die Räume durchsuchten, kehrte die Mutter der beiden jungen Männer nach Hause zurück. Als sie die Polizei in der Wohnung bemerkte, reagierte sie blitzschnell: Sie griff nach einer Tüte und warf sie aus dem Fenster.<BR \/><BR \/>Die Beamten konnten das Paket jedoch sofort sicherstellen. Darin befanden sich drei Blöcke Haschisch. Im Zuge der weiteren Durchsuchung fanden die Ermittler noch eine weitere Plastiktüte mit Drogen.<h3>\r\nGesamte Familie in Haft<\/h3>Insgesamt stellten die Ordnungshüter über 300 Gramm Haschisch und rund 300 Gramm Marihuana sicher – also mehr als ein halbes Kilogramm Rauschgift.<BR \/><BR \/>Mutter und Söhne wurden zur Quästur gebracht und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zwecke des Weiterverkaufs in Haft genommen.