Family Support: Familien in guten Händen

Damit die Initiative gelingen kann, ist sie in jedem der mittlerweile 10 Sprengelgebieten bei einer Trägerorganisation verankert. Eine Fachkraft kümmert sich um das Freiwilligenmanagement sowie die Netzwerkarbeit und Beratung der Familien. Die übergeordnete Koordination und Begleitung der Ausweitung liegt beim Elki Netzwerk.Die Trägerorganisationen sind derzeit: Elki Schlanders, Elki Meran, Elki Lana, Elki Naturns, Elki Sarntal, Casabimbo-Tagesmütter, La Strada-der Weg.In Bozen im Haus Goethe fand ein Treffen der Fachkräfte statt um sich über aktuelle Herausforderungen auszutauschen. Im Fokus stand diesmal die Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel, das Treffen wurde von Dr. Elisabeth Berger begleitet.„Es ist wichtig, dass die Fachkräfte auch bei familiären Situationen mit wenig Ressourcen angemessen reagieren können und die Familien motivieren und begleiten, geeignete weitere Unterstützungsmaßnahmen zu finden und in Anspruch zu nehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Diensten ist immer ein besonders sensibler Punkt, wo sich auch entscheiden kann, ob eine Familie in einem Netz eingebunden wird oder durchs Netz fällt.“, so Sara Passler, Mitarbeiterin des Elki Netzwerk.Family Support ist ein Teil der Frühen Hilfen, welche gerade in Südtirol ausgeweitet werden.