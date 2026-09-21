Family Support möchte allen Familien in Südtirol den Übergang in den Babyalltag erleichtern – mit einem offenen Ohr und einer helfenden Hand von Freiwilligen. Das Angebot ist niederschwellig, unkompliziert, kostenlos und diskret. Das ist der Anspruch, mit dem die Trägerorganisationen seit Jahren an der Seite junger Familien stehen.<BR \/><BR \/>Zwei Student*innen befragten im Sommer 2026 im Auftrag von Family Support über 330 Eltern aus fünf Südtiroler Sprengelgebieten zu ihrer Situation im ersten Lebensjahr ihres Kindes und zur Bekanntheit des Angebots. Das Ergebnis ist ebenso aufschlussreich wie herausfordernd: erst jede zweite befragte Person kennt Family Support. Bei Vätern ist die Bekanntheit mit gerade einmal 17 Prozent besonders gering.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig besteht deutlicher Handlungsbedarf: 80 Prozent der Befragten gaben an, im ersten Lebensjahr ihres Kindes „manchmal“ bis „häufig“ an ihre Grenzen gestoßen zu sein, 63 Prozent hätten sich in bestimmten Situationen mehr Unterstützung gewünscht.<BR \/><BR \/>Jene, die das Angebot kennen, hält allerdings manches von einer Kontaktaufnahme ab: Einige Befragte waren unsicher, ob ihre Situation „schlimm genug“ sei, um sich zu melden. Andere befürchteten, von ihrem Umfeld für die Inanspruchnahme von Hilfe verurteilt zu werden. Immer wieder war in den Antworten von einem gesellschaftlichen Bild die Rede, wonach Mütter und Väter ihren Alltag allein bewältigen müssten. Auch das fehlende Vertrauen in eine unbekannte Person hemmt vor einer Kontaktaufnahme.<BR \/><BR \/>Genau hier will Family Support nun ansetzen. Auf Basis der Umfrageergebnisse plant die Organisation mehrere Schritte zu einer noch passgenaueren Ansprache der Familien. Es geht darum zu vermitteln, dass es ganz normal und ein Zeichen von Stärke ist, in dieser sensiblen Lebensphase Unterstützungsangebote, wie Family Support, anzunehmen. Ein Stück weit geht es auch um den Wandel eines gesellschaftlich verzerrten Bildes von Familie: denn Familie funktioniert nie alleine, sondern immer eingebettet in ein soziales Miteinander.<BR \/><BR \/>„Wir sind sehr dankbar für das Engagement der beiden Student*innen Nida und Daniel“, betont das Leitungsteam von Family Support. „Ihre Arbeit gibt uns eine solide Grundlage, um unsere Angebote noch gezielter dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Unser Ziel bleibt: Jede Familie in Südtirol soll wissen, dass sie sich an uns wenden kann – ganz gleich, wie groß oder klein die Herausforderung gerade ist.“