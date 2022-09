Fanesspitze: 4 chinesische Bergsteiger aus Wand gerettet

Die 4 Kletterer stiegen über den Tommaselli-Klettersteig an der südlichen Fanesspitze Richtung Falzaregopass ab, als sie sich verstiegen und nicht mehr weiterkamen. Als sie merkten, dass es dunkel wurde, setzten sie den Notruf ab.Der Notruf ging an die Notrufzentrale in Pieve, die aber keine Kapazitäten hatte. Deswegen wurde der Einsatz an die Notrufzentrale in Bozen weitergeleitet. Daraufhin rückte der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sofort aus.Die 4 Kletterer konnten rasch gefunden und geborgen werden. Sie waren etwas unterkühlt, mussten aber nicht in das Krankenhaus geflogen werden.