Die Tragödie ereignete sich am Sonntagmorgen im südwestlichen Teil der brasilianischen Stadt, im Gebiet Recreio dos Bandeirantes. Aus bislang noch ungeklärten Gründen sollen zwei Hubschrauber zusammengestoßen sein. <BR \/><BR \/>Nach Angaben der brasilianischen Behörden gibt es sechs Todesopfer. Unter ihnen befinden sich der Rapper Oliver Tree sowie der argentinische YouTuber Gaspar Prim, bekannt als Gaspi. Die weiteren Opfer sollen Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves sowie die Piloten Alexandre Souza und Charles Marsillac sein.<BR \/><h3>\r\nWer war Oliver Tree?<\/h3>Oliver wurde am 29. Juni 1993 in Santa Cruz, Kalifornien, geboren und begann seine Karriere im Jahr 2016, wobei er die große Reichweite sozialer Netzwerke nutzte. Seine Kunstfigur „Turbo“ wurde dank seines markanten Topfschnitts und seiner exzentrischen Kleidung im Stil der 1980er Jahre viral bekannt.<BR \/><BR \/>Der Künstler feierte in seiner kurzen Karriere zahlreiche musikalische Erfolge – vom Debüt mit „When I’m Down“ über die Songs „Life Goes On“, „Miss You“ in Zusammenarbeit mit Robin Schulz, „Alien Boy“, „Hurt“, „Jerk“ und „Cash Machine“. Innerhalb weniger Jahre veröffentlichte er mehrere Alben: „Ugly Is Beautiful“ (2020), „Cowboy Tears“ (2022), „Alone in a Crowd“ (2023) und „Love You Madly, Hate You Badly“ (2026).<BR \/><BR \/><BR \/>Vor wenigen Tagen trat er in São Paulo auf. Für den 1. Juli war im Rahmen seiner Welttournee ein Konzert in Lissabon geplant. Bereits jetzt gibt es in den sozialen Netzwerken unzählige Beileidsbekundungen für den Künstler – sowohl von Fans als auch von Kollegen, die an dem 32-Jährigen seine Kreativität, seinen Stil, seine Originalität und seine starke Persönlichkeit schätzten.