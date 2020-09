Farmbesitzer verfüttern Hundewelpen an Schlangen

Sie taten so, als wollten sie die obdachlosen Hundewelpen adoptieren. Tatsächlich verfütterten Kevin Peralta de la Torre und seine Partnerin Aleh Ortlsaias die Jungtiere wohl an ihre Schlangen. Mehrere Nutzer in den sozialen Medien erhoben entsprechende Anschuldigungen gegen die Schlangenfarm-Besitzer aus Mexiko, wie unter anderem das Schweizer Newsportal „20 Minuten“ am Montag berichtete.