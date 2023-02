Fasching: Betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen - Kontrollen intensiviert

In der Faschingswoche hat die Bozner Straßenpolizei bereits 9 Strafen wegen Trunkenheit am Steuer verhängt, 5 strafrechtliche und 4 verwaltungsrechtliche.Bei einer Fahrzeugkontrolle in Brixen bemerkten die Polizisten, dass der Lenker des Autos stark angetrunken war. Wie sich bei dem anschließenden Alkoholtest herausstellte, war der Autofahrer mit einem Alkoholwert von 1,97 g/l, dem Vierfachen des zulässigen Grenzwerts, unterwegs. Dem Lenker wurde umgehend der Führerschein entzogen, das Fahrzeug beschlagnahmt und er erhielt eine Anzeige.In Bozen haben die Beamten der Quästur ebenfalls einen Autofahrer mit einem Blutalkoholgehalt von 1,17 g/l gestoppt. Er wurde ebenfalls angezeigt. Da sich immer wieder Personen trotz starken Alkoholkonsums ans Steuer setzen, wird die Staatspolizei die Verkehrskontrollen in der Faschingszeit weiter intensivieren.