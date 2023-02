Es war gegen 18.45 Uhr, als es kurz nach einem Faschingsumzug in Montan zu dem erschreckenden Vorfall kam: Vor dem Montaner Festplatz kippte ein Faschingswagen um. Auf dem Wagen befanden sich etwa 40 Personen. Glücklicherweise wurde niemand unter dem Wagen eingeklemmt. Insgesamt wurden 16 Personen verletz: Eine davon schwer, eine weitere mittelschwer. 5 Personen wurden in das Krankenhaus eingeliefert, die übrigen wurden vor Ort versorgt.In Montan kam es zu einem Großeinsatz. Über die Landesnotrufzentrale wurde umgehend eine MANV-Alarm (Massenanfall an Verletzten) ausgelöst. 10 Rettungstransportwägen, die Feuerwehren von Montan, Neumarkt und Auer, die Bezirksfunktionäre, sowie die Berufsfeuerwehr Bozen eilten zum Unfallort. Nach etwa 1,5 Stunden wurde der Einsatz beendet. 29 Rettungssanitäter und ein Notarzt standen im Einsatz.Die Carabinieri von Neumarkt ermitteln zum Unfallhergang.