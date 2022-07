Faschistische Nostalgiker haben Mussolinis Geburtstag gefeiert

Die faschistischen Nostalgiker bewegten sich vom Hauptplatz zum Friedhof San Cassiano, wo sich die Familiengruft der Mussolinis befindet, die regelmäßig geöffnet wird. Hier befinden sich die Gebeine des Diktators.3 Gebete wurden im Andenken an Mussolini verlesen. Die Gedenkzeremonie fand unter Aufsicht der Polizei statt, berichteten italienische Medien.Die Bewunderung für und der Kult um Benito Mussolini ist auch 74 Jahre nach seinem Tod noch weit verbreitet, nicht nur bei Älteren. Mehrere Italiener betrachten den faschistischen Diktator Benito Mussolini als einen von Italiens besten Staatsmännern.Mussolini, der Italien zwischen 1924 und 1944 diktatorisch regiert hatte, war im April 1945 von einem Partisanenkommando festgenommen worden, als er versuchte, in die Schweiz zu fliehen. Der faschistische Diktator wurde am 28. April 1945 in Giulino di Mezzegra am Comer See (Lombardei) mit Claretta Petacci hingerichtet. Seine Leiche wurde nach Mailand gebracht und auf dem Piazzale Loreto zur Schau gestellt. Der „Duce“ wurde dann in Predappio in der norditalienischen Region Emilia Romagna begraben.