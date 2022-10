„Fashion Revolution“ an der Mittelschule Mariengarten

Die Ausstellung „Fashion Revolution“ wurde im Rahmen eines Projekttages am gestrigen Mittwoch an der Mittelschule „Mariengarten“ von 22 Schülern der 2 Klassen in Szene gesetzt und wird nun für 14 Tage an der Schule zu sehen bleiben.10 übergroße T-Shirts sollen die Jugendlichen dazu anstoßen, sich Gedanken über die Kleiderproduktion zu machen und nach sinnvollem Konsumverhalten zu fragen. Dabei wurde Fragen wie „Wie sind die Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Bangladesch“ oder „Woran erkennt man gute Labels?“ nachgegangen. Begleitend zur Ausstellung luden themenbezogene Literatur sowie verschiedene Filme zum Staunen, Nachdenken und Reflektieren ein.Im Nähatelier konnten die Schüler ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis stellen und fertigten aus kunterbunten Stoffresten diverse Kunstwerke an.Beim abschließenden Tauschmarkt wechselten mitgebrachte Kleidungsstücke und spannendes Lesefutter ihre Besitzer. Am Ende des Projekttages gingen die Schüler mit vielen neuen Ideen und wertvollen Impulsen sowie dem ein oder anderen nachhaltigen Schnäppchen nach Hause.