Fassadenkletterer in Bozen: Sogar Kühlschrank und Gefrierfach durchwühlt

Kurz vor Weihnachten hatten die „Dolomiten“ von einem Einbruch in der Alten Mendelstraße in Gries berichtet. Damals hatten sich eine oder mehrere Einbrecher Zugang zu einer Wohnung verschafft. Über die Fassade waren sie hochgeklettert; in den dritten Stock. Der oder die Unbekannten dürften nun neuerlich zugeschlagen haben. In der Nacht auf Montag muss es passiert sein.Die betroffene Familie befindet sich derzeit im Weihnachtsurlaub außerhalb von Bozen. „Ich musste am Montag wieder arbeiten und wollte mein Rad holen, dabei ist mir aufgefallen, dass die Rollläden im Kinderzimmer heruntergelassen waren. Das kam mir schon komisch vor“, berichtet das Einbruchsopfer. Nachdem es in den vergangenen Wochen im Viertel immer wieder Einbrüche gegeben hatte, entschied man, vor der Abreise die Rollläden nicht zu schließen, um den Anschein zu erwecken, man sei zu Hause. Wenig später wurde dann ihr Mann von einer Nachbarin kontaktiert, da sie Schuhabdrücke auf der Fassade entdeckt hatte.Er machte sich dann sogleich auf den Weg und stellte bei seiner Ankunft fest, dass in die Wohnung, die im zweiten Stock liegt, eingebrochen worden war. Er alarmierte die Polizei und erstattete Anzeige.Der oder die Einbrecher hatten sich über eine der Balkontüren Zugang zur Wohnung verschafft. „Sämtliche Zimmer wurden auf den Kopf gestellt. Sogar den Kühlschrank und das Gefrierfach hat man auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt“, berichtet das Opfer. Gestohlen wurde nicht viel, der Schaden an den Türen ist aber groß.

stol