Fassatal: 19-Jährige stehlen Auto und verursachen Unfall

Besitzer nimmt Verfolgung auf

„Dummheit und Moment der Schwäche“

Von diesem Vorfall berichtet am heutigen Donnerstag die Tageszeitung „L'Adige“ auf ihrem Onlineportal: Demnach verbrachten die beiden 19-Jährigen Männer den vergagenen Montagabend in einem Lokal im Fassatal. Dort fiel ihnen eine Jacke auf, die unbeaufsichtigt auf einem Stuhl hing.In der Tasche der Jacke fanden die beiden jungen Männer die Schlüssel eines Pkw, die sie an sich nahmen. Auf dem Parkplatz im Freien fanden die beiden schließlich auch das zum Schlüssel gehörige Auto. Kurzerhand stiegen sie ein und fuhren mit dem gestohlenen Fahrzeug davon.Allerdings dauerte die Flucht der Autodiebe nicht lange: Kurze Zeit später verursachten die beiden 19-Jährigen einen Unfall, bei dem laut des Berichts von „L'Adige“ glücklicherweise niemand verletzt wurde.Weil das gestohlene Fahrzeug in Folge des Unfalls nicht mehr fahrtauglich war, setzten die beiden jungen Männer ihre Flucht zu Fuß fort. Der Besitzer des Wagens hatte allerdings in der Zwischenzeit den Diebstahl bemerkt und die Verfolgung der beiden aufgenommen. Es gelang ihm schließlich die jungen Männer ausfindig zu machen und die Carabinieri zu verständigen.Die Carabinieri fanden bei der Festnahme der beiden 19-Jährigen außerdem noch 2 gestohlene Kreditkarten in deren Besitz, die sie benutzt hatten, um damit in mehreren Lokalen im Fassatal ihre Rechnungen zu begleichen.Am gestrigen Mittwoch wurden die beiden jungen Männer schließlich in einem verkürztem Verfahren in Trient dem Richter vorgeführt. In der Verhandlung entschuldigten sich die beiden für ihre tat, die sie als eine „Dummheit und einen Moment der Schwäche“ bezeichneten. Die beiden Angeklagten haben einem Vergleich über 10 Monate Haft und einer Geldstrafe von je 400 Euro zugestimmt.