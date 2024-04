Fassatal: 3 Personen von Auto überfahren

Die 3 Personen, 48, 83 und 85 Jahre alt, standen neben einer Bank, als sie gegen 12.50 Uhr vom Auto überfahren wurden, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Der Fahrer des Autos, ein 81-jähriger Mann, hatte seinen Pkw auf einem Platz in der Nähe abgestellt, als es aus ungeklärter Ursache losrollte.Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. 2 Personen wurden in das Krankenhaus von Cavalese gebracht, während die dritte Person mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus von Trient geflogen wurde, weil sie schwerere Verletzungen erlitten hatte.Im Einsatz standen auch die Ortspolizei, die Feuerwehr von Sèn Jan, das Rote Kreuz und die Sanitäter.Das Auto wurde beschlagnahmt, die Polizei ermittelt.