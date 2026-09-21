Der Mann war gemeinsam mit einem Begleiter unterwegs, als er ausrutschte und auf den Fels aufschlug. Der Begleiter setzte gegen 12 Uhr den Notruf ab.<BR \/><BR \/>Daraufhin rückten vier Einsatzkräfte der zuständigen Station Centro Fassa des Trentiner Berg- und Höhlenrettungsdienstes zur Unfallstelle aus. Sie erreichten den Verletzten auf dem Landweg und sicherten den Zugang für das medizinische Team. Dieses übernahm die Erstversorgung.<BR \/><BR \/>Nachdem der 38-Jährige stabilisiert worden war, wurde er in Begleitung der Bergretter sicher über den Klettersteig abgeseilt. Gegen 14 Uhr war der Einsatz beendet. Der Verletzte und sein Begleiter konnten anschließend selbstständig den Rückweg antreten.