Die Gruppe befand sich im dritten Abschnitt der Kletterroute „Dimai“ in rund 2.700 Metern Höhe, als ein Stein eine der Frauen im Gesicht traf. Die junge Alpinistin erlitt ein Gesichtstrauma, blieb jedoch durchgehend bei Bewusstsein, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Ihre drei Begleiter setzten umgehend den Notruf ab.<BR \/><BR \/>Vor Ort wurde der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites aus Bozen eingesetzt. Die Verletzte und ihr Seilpartner wurden mit einer Seilwinde aus der Wand geborgen und anschließend zum Sellajoch gebracht. Dort wurden sie medizinisch behandelt.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde die junge Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Krankenhaus Bozen gebracht. Sie war weiterhin bei Bewusstsein. Die beiden anderen Personen der zweiten Seilschaft stiegen hingegen selbstständig ab.