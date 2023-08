Fassungslosigkeit nach Tod von Manuel Graffonara: Unter Betonteil eingeklemmt

Manuel Graffonara - Foto: © privat

„Möchte der Familie mein Mitgefühl aussprechen“

Almfest am Sonntag abgesagt

Gestern Nachmittag hat sich in Obermellaun in der Gemeinde Brixen ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Der Unfall passierte kurz nach 15.35 Uhr auf der Baustelle des geplanten Hotels der Gebrüder Sanoner in den Kojawiesen. Der erst 19-jährige Manuel Graffonara aus Afers in der Gemeinde Brixen kam dabei ums Leben. STOL hat berichtet. Ersten Informationen zufolge stürzte dem jungen Mann beim Entfernen von Holzstützen aus noch ungeklärter Ursache ein Betonfertigteilschacht entgegen. Das Bauteil hatte sich von der Wand gelöst. Das schwere Bauteil traf den jungen Arbeiter aus Afers, warf ihn zu Boden und klemmte ihn im unteren Leistenbereich ein.Die Kollegen vor Ort setzten sofort den Notruf ab. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von St. Andrä und Brixen eilten unverzüglich zur Unfallstelle. Im Einsatz standen zudem ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes der Ortsstelle Brixen sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1.Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte waren die Verletzungen zu schwer, um das Leben des Verunglückten retten zu können. Manuel Graffonara starb noch an der Unfallstelle.Tief erschüttert über den tragischen Tod des jungen Aferers waren gestern alle Helfer vor Ort, die Bürger der Gemeinde Brixen und darüber hinaus. Graffonara war unter anderem engagiertes Mitglied der Feuerwehr Afers. Auch Bürgermeister Peter Brunner zeigte sich tief betroffen über den Unfall, der einem so jungen Menschen das Leben gekostet hatte: „Es ist einfach furchtbar, ich möchte der Familie mein Mitgefühl aussprechen“, erklärte Bürgermeister Peter Brunner.Die Baustelle für das neue Hotel in den Kojawiesen in Obermellaun wurde erst vor wenigen Wochen eingerichtet.Zuständige Inspektoren des Arbeitsinspektorates des Landes inspizierten noch gestern die Unfallstelle. Der Unfallbereich steht für die weiteren Untersuchungen unter Beschlagnahme. Die zuständigen Behörden nahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.Die Freiwillige Feuerwehr von Afers nimmt auf Facebook Abschied von ihrem Kameraden Manuel: „Mit großer Fassungslosigkeit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Kameraden Manuel Graffonara, der durch einen tragischen Arbeitsunfall viel zu jung aus unserer Mitte gerissen wurde. Lieber Manuel. Danke, für all die Momente, die wir mit dir erleben durften, jeden einzelnen bewahren wir mit großer Dankbarkeit in unserem Herzen. Unsere Gedanken sind bei deinen Angehörigen.“Das Almfest der Feuerwehr, das am Sonntag hätte stattfinden sollen, ist abgesagt.