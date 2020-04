Fast 100-jähriger Brite sammelt mit Gartenrunden Millionen-Spenden

Als Moore Anfang der vergangenen Woche seine Aktion startete, da nahm er sich vor: „10 Runden am Tag, jeweils 25 Meter, und am Ende will ich 1000 Pfund Spenden gesammelt haben.“ Doch innerhalb weniger Stunden waren es bereits 70.000 Pfund. Mittlerweile sind es 12 Millionen Pfund, die der Mann gesammelt hat.„Wow – ich bin sprachlos“, teilte der 99-Jährige angesichts der Hunderttausenden Spender im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er bedankt sich mit seiner Aktion bei den „wunderbaren“ Mitarbeitern des Gesundheitsdiensts NHS, die ihm bei der Behandlung seines Hautkrebses und einer gebrochenen Hüfte geholfen haben.„Wenn man bedenkt, für wen das Geld ist – für all die mutigen und hervorragenden Ärzte und Krankenpfleger, die wir haben – sie haben jeden Penny verdient“, sagte Moore dem Sender BBC. Er wird „Captain Tom“ genannt und war einst in Indien und Burma im Einsatz.Es werden wieder bessere Zeiten kommen, wie der Senior in Anspielung auf die Corona-Pandemie weiter sagte. „Lasst uns alle weitermachen.“ Die Spenden sollen unter anderem in Ruheräume für NHS-Mitarbeiter sowie für die Unterstützung von gerade aus Kliniken entlassenen Patienten durch Gemeindegruppen eingesetzt werden.

dpa