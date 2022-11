Fast 1000 Migranten warten im Mittelmeer noch auf sicheren Hafen

Italienisches Innenministerium prüft Landungsverbot

Eine Grippeinfektion habe sich ausgebreitet, beklagte die NGO. Neben der „Humanity 1“ warten auch die „Ocean Viking“ von SOS Méditerranée und die „Geo Barents“ von Ärzte ohne Grenzen auf die Zuweisung eines Hafens, um die Bootsmigranten an Land zu bringen. Auf der „Ocean Viking“ befanden sich zuletzt etwas mehr als 234 Gerettete, auf der „Geo Barents“ 572. Die freiwilligen Helfer retteten sie in den vergangenen Tagen in mehreren Einsätzen.Schwierig ist auch die Lage auf der Insel Lampedusa. 1300 Migranten befinden sich im dortigen Hotspot. 190 Flüchtlinge sollten am Mittwoch die Insel in Richtung Sizilien verlassen.Das italienische Innenministerium prüft ein Landungsverbot für Rettungsschiffe, die in Italien eintreffen wollen. „Die Rettung von Menschen und der humanitäre Ansatz sind wichtig, aber wir werden alles Erdenkliche tun, um diese Seefahrten, die manchmal zu Todesfahrten werden, zu verhindern“, sagte der neue Innenminister Matteo Piantedosi laut Medienangaben.„Wir können uns nicht der Migranten annehmen, die auf dem Meer von ausländischen Schiffen, die systematisch ohne jegliche geplante Koordinierung von den Behörden operieren, aufgenommen werden“, fügte Piantedosi im Interview der Zeitung „Corriere della Sera“ (Mittwoch) hinzu.Der parteilose Experte forderte Solidarität von Europa. Die Staaten, unter deren Flagge die Schiffe fahren, sollten die Menschen aufnehmen.Seit Anfang 2022 seien 85.041 Migranten in Süditalien nach Seefahrten über das Mittelmeer eingetroffen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 53.426 gewesen, in denselben Monaten des Jahres 2020 27.203.