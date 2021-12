Fast 100.000 Neuinfektionen in Italien

Hinzu wurden 136 Todesfälle gemeldet, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Am Vortag waren es 202 gewesen. Mehr als eine Million Corona-Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden gezählt, was ebenfalls als Rekord bedeutet.9,5 Prozent der Getesteten waren positiv. Laut Gesundheitsstaatssekretär Pierpaolo Sileri sind mehr als 60 Prozent der Fälle auf die Omikron-Variante zurückzuführen. Vor den Teststationen bildeten sich auch am Mittwoch lange Schlangen. In einigen Städten wurden die Tests-Kits knapp. 1.185 Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen der italienischen Krankenhäuser.Wegen der stark wachsenden Infektionszahlen infolge der Omikron-Variante könnten in den nächsten 10 Tagen 10 Millionen Italiener zu Hause unter Quarantäne stehen, entweder weil sie sich selber infiziert haben oder weil sie mit positiv getesteten Personen in Kontakt gekommen sind, schätzen Experten. Derzeit sind 2,5 Millionen der 59 Millionen Italiener in Quarantäne.

apa