Fast 1400 Corona-Neuinfektionen und 10 Tote in Italien

35.507 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle lag bei 28.915, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1437 auf 1505. Auf der Intensivstation befanden sich am Donnerstag 120 Patienten, am Vortag waren es 109.In Heimquarantäne befinden sich derzeit 27.290 Menschen. Zu ihnen zählt auch Ex-Premier Silvio Berlusconi , der am Mittwoch positiv auf das Covid-19 getestet wurde, sowie 2 seiner Kinder.In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, gab es am Donnerstag ein Todesopfer. Die Zahl der Gestorbenen stieg somit auf 16.870. 228 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 225. Auf Intensivstationen lagen in der Lombardei 27 Patienten.

apa