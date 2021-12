Fast 140.000 Südtiroler sind geboostert

In den vergangenen 7 Tagen hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb 6.750 Erstimpfungen registriert, 6.871 Impfungen sind als 2. Dosis verabreicht worden und 47.325 Impfungen waren Auffrisch- oder Boosterimpfungen.Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass momentan die Auffrischimpfungen den größten Anteil bei den verabreichten Impfungen ausmachen. Gesamt gesehen sind in Südtirol mit Stand 16. Dezember 883.999 Corona-Schutzimpfungen verimpft worden, 81,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung über 12 Jahren, bzw. 71,7 der Gesamtbevölkerung hat die 1. Impfserie abgeschlossen.883.999 (+60.946)Erstdosis: 396.690 (+6.750)Zweitdosis: 348.918 (+6.871)Drittdosis: 138.391 (+47.325)382.787 (+4.444)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 29.755Zweitdosis: 28.509Drittdosis: 22.168Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 41.641Zweitdosis: 38.770Drittdosis: 25.137Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 51.697Zweitdosis: 46.891Drittdosis: 26.974Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 72.246Zweitdosis: 65.124Drittdosis: 29.899Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 62.443Zweitdosis: 54.920Drittdosis: 19.035Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 52.342Zweitdosis: 44.754Drittdosis: 8.896Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 51.132Zweitdosis: 43.599Drittdosis: 5.705Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 19.714Zweitdosis: 15.675Drittdosis: 559Personen von 12-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 15.720Zweitdosis: 10.676Drittdosis: 18Altersgruppe 80+: 88,0%; 70+: 90,1%; 60+: 88,5%; 50+: 86,6%; 40+: 85,8%; 12-39: 83,6%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.481Zweitdosis: 263.306Drittdosis: 63.490ModernaErstdosis: 39.740Zweitdosis: 40.016Drittdosis: 74.901Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.442Zweitdosis: 45.596Johnson & JohnsonErstdosis: 13.027

