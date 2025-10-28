<BR \/><BR \/>Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Informationen der Straßenpolizei um einen 43-jährigen Mann. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Lkw-Fahrer zu dem Zeitpunkt bereits seit 16 Stunden und 45 Minuten am Steuer seines Schwerfahrzeugs saß. <BR \/><BR \/>Lkw-Lenker dürfen aber maximal zehn Stunden lang fahren und müssen dann eine Pause einlegen. Der betroffene Lenker soll bereits in der vergangenen Woche von den Beamten nach Überschreitung der maximal erlaubten Fahrtzeit erwischt worden sein. <BR \/><BR \/>Nun wurde er zu einer Geldstrafe von 995 Euro verdonnert, darüber hinaus zogen ihm die Beamten 58 Führerscheinpunkte ab. Sein „Lappen“ ist für die kommenden 75 Tage nicht mehr gültig, was bedeutet, dass der Lkw-Fahrer in dieser Zeit auch nicht seiner Arbeit nachgehen kann.