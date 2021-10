Fast 3.000 Neuinfektionen in Italien – über 867.000 Grüne Pässe ausgestellt

Derzeit beträgt die Zahl der Infizierten in Italien 78.071, das entspricht einen Rückgang um 451 gegenüber dem Vortag. Die Zahl der Genesenen ist im Vergleich zu Freitag um 3.419 angestiegen.Am Freitag erreichte die Zahl der ausgestellten Grünen Pässe einen neuen Rekord. 867.039 wurden am Samstag ausgestellt; zum Vergleich: am Freitag wurden 860.094 ausgestellt.Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 4.715.464 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 131.517 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronainfektion.

