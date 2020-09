Fast 37.000 Neuinfektionen in einem Tag in Brasilien

Die tatsächlichen Zahlen dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben wie bisher bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner.Nach mehreren Monaten übergangsweise im Amt wurde General Eduardo Pazuello zum brasilianischen Gesundheitsminister ernannt. Dies berichtete das brasilianische Fernsehen am Mittwoch. Demnach sagte Pazuello, die Regierung prüfe die Verteilung von Hydroxychloroquin in einem „Covid-Kit“.Präsident Jair Bolsonaro hatte in der Pandemie zuvor bereits 2 Gesundheitsminister im Streit über den Umgang mit dem Coronavirus verschlissen. Nachdem im Mai Nelson Teich seinen Posten geräumt hatte, weil er mit dem Einsatz des umstrittenen Malariamittels Hydroxychloroquin in der Covid-19-Behandlung nicht einverstanden war, übernahm Logistik-Spezialist Pazuello dessen Aufgaben. Seitdem empfahl die Regierung den Einsatz von Hydroxychloroquin bei mit dem Coronavirus infizierten Patienten in einem aktualisierten Leitfaden für Ärzte.Präsident Bolsonaro, der sich wie weitere Familienmitglieder selbst infizierte, steht wegen seines laxen Umgangs mit der Pandemie seit langem in der Kritik. Er bezeichnete die Krankheit Covid-19 als „leichte Grippe“ und sorgte für Verwirrung in der Bevölkerung über deren Schwere. Auch lehnte er Einschränkungen und Schutzmaßnahmen ab und setzte sich für den Einsatz von Hydroxychloroquin ein.

