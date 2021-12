Fast 55.000 Neuinfektionen: Erneut Negativrekord in Italien

In Italien sind in den vergangenen 24 Stunden 54.762 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das ist ein Rekord seit Ausbruch der Pandemie, meldeten die italienischen Gesundheitsbehörden am Samstag. Am Freitag waren in 24 Stunden 50.599 Ansteckungen registriert worden. Am Samstag wurden 144 Todesfälle gemeldet, die auf den Coronavirus zurückzuführen sind, am Vortag waren es 141.