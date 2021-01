Fast 560.000 erfolgte Impfungen in Italien

In Italien wurden bisher 558.668 zweite Dosen des Impfstoffs gegen das Coronavirus verabreicht, von insgesamt 1.895.483 durchgeführten Verabreichungen. Dies ist der letzte Bericht der Präsidentschaft des Ministerrats.Auf nationaler Ebene wurden 81,5 % der verfügbaren Dosen verabreicht. Am Sonntag werden 66.000 Dosen des Impfstoffs Moderna in Italien ankommen, die ab Montag in den Regionen verfügbar sein werden.

ansa/jot