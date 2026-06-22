Dies geht aus Angaben der Verkehrssicherheitsorganisation Asaps hervor.<BR \/><BR \/>Angesichts der hohen Zahl tödlicher Unfälle hat Verkehrsminister Matteo Salvini ein Treffen mit Innenminister Matteo Piantedosi zur Verbesserung der Verkehrssicherheit angekündigt. Das Gespräch soll bereits in den kommenden Tagen stattfinden. „Es sind noch immer zu viele junge Menschen, die nicht nach Hause zurückkehren“, sagte Salvini. Er wolle insbesondere Fahranfänger erreichen und plane Besuche an Schulen sowie Treffen mit Jugendlichen, um das Thema der Sicherheit auf den Straßen anzusprechen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Asaps starben am vergangenen Wochenende 28 Menschen bei Verkehrsunfällen. Neun der Opfer waren jünger als 18 Jahre. Unter den Toten waren ein zwei Monate altes Baby auf der Schnellstraße Pontina, ein vierjähriges Mädchen in Kalabrien, mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren nach Motorrollerunfällen sowie drei junge Menschen im Alter von 17 und 18 Jahren, deren Auto in Senago in einen Kanal stürzte.<h3>\r\n23.000 Verkehrsunfälle<\/h3>Daten der Sicherheitsbehörden zufolge wurden in den ersten vier Monaten des Jahres rund 23.000 Verkehrsunfälle registriert. Die Zahl der Unfälle lag damit über dem Vorjahresniveau, während die Zahl der Todesopfer leicht zurückging.<BR \/><BR \/>Salvini betonte, das Problem lasse sich nicht allein durch die jüngste Reform der Straßenverkehrsordnung lösen. Zwar habe es im vergangenen Jahr mehr als 100 Verkehrstote weniger gegeben, dennoch bleibe die Lage besorgniserregend. Er verwies unter anderem auf Verstöße von E-Scooter-Fahrern und forderte Kommunen sowie örtliche Polizeibehörden zu verstärkten Kontrollen auf.<BR \/><BR \/>Der Verband der Opfer von Verkehrsunfällen sprach von einem „Massaker an jungen Menschen“ und einer sozialen Notlage. Verbandspräsident Domenico Musicco forderte mehr Kontrollen von Geschwindigkeit,<BR \/>Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer, insbesondere an Wochenenden. <BR \/>Zudem erneuerte er seine Forderung nach verpflichtendem Verkehrsunterricht an Schulen. <h3>\r\nViele Radfahrer und Fußgänger unter den Opfern<\/h3>Auf Italiens Straßen sterben auch immer mehr ungeschützte Verkehrsteilnehmer. Seit Anfang 2026 insgesamt 200 Fußgänger tödlich verletzt. Unter den Opfern sind 130 Männer und 70 Frauen. Fast die Hälfte der Getöteten war älter als 65 Jahre.<BR \/><BR \/> In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg die Zahl der getöteten Fußgänger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 175. 2024 waren laut dem italienischen Statistikamt Istat landesweit 470 Fußgänger im Straßenverkehr ums Leben gekommen.<BR \/><BR \/>Auch die Zahl der getöteten Radfahrer bleibt hoch. Nach Daten des Asaps starben seit Jahresbeginn 100 Menschen auf dem Fahrrad. Zuletzt kamen ein elfjähriger Junge in der Provinz Reggio Emilia sowie ein 14-jähriges Mädchen im Trentiner Ort Lavis ums Leben.<h3>\r\nAuch Fahrerfluchten häufiger<\/h3>Zugleich warnen Experten vor einer zunehmenden Zahl von Unfallfluchten. Nach Auswertung von Istat-Daten wurden 2024 landesweit<BR \/>11.700 Fälle registriert, nach 11.048 im Jahr 2023 und 10.495 im Jahr 2022. Das entspricht einem Anstieg von 11,5 Prozent innerhalb von drei Jahren. <BR \/><BR \/>„Jeden Tag gibt es in Italien durchschnittlich 32 Fälle, in denen jemand nach einem Unfall flieht“, erklärte Luigi Altamura, Vertreter des Kommunalverbands Anci. Dank Videoüberwachung und Kennzeichenerfassung würden allerdings rund 94 Prozent der Täter identifiziert. Als häufige Gründe für Fahrerfluchten nennen Experten fehlende Fahrerlaubnisse, mangelnden Versicherungsschutz oder die Beteiligung an anderen Straftaten. Die oft genannte Erklärung, aus Angst geflohen zu sein, bestätige sich in den Ermittlungen dagegen nur selten.