Fast 80 Prozent der Südtiroler mittlerweile gegen Corona geimpft

Der aktuelle Impfreport - die wichtigsten Daten in Kürze

2295 Impfdosen wurden in den letzten 7 Tagen in Südtirol verabreicht. Davon waren 7 Erstdosen, 10 Zweitdosen, 194 Drittdosen, 1884 Viertdosen und 200 Fünftdosen.Die Durchimpfungsrate kommt damit der 80-Prozent-Marke immer näher (78,8 Prozent, Stand 3. November 2022).Die dritte Auffrischimpfung („5. Dosis“) wird allen Personen über 80 Jahren sowie besonders gefährdeten Personen – wie etwa chronisch Kranke - ab 60 Jahren empfohlen. Um die dritte Booster-Impfung erhalten zu können, müssen seit der letzten Coronaschutz-Impfung oder Genesung mindestens 120 Tage vergangen sein.Für die Impfung vormerken kann man sich telefonisch von Montag bis Freit zwischen 8 und 16 Uhr unter 0471100100 oder online auf dieser Seite. Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.141.605 (+2333)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.103.018 (+2300)Zweitdosis: 388.911 (+10)Drittdosis: 276.065 (+194)Viertdosis: 31.560 (+1888)Fünftdosis: 450 (+201)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.087.400 (+2295)Erstdosis: 399.154 (+7)Zweitdosis: 382.866 (+10)Drittdosis: 273.642 (+194)Viertdosis: 31.294 (+1884)Fünftdosis: 444 (+200)Diese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.468 (+3)Zweitdosis: 30.327 (+1)Drittdosis: 27.296 (+20)Viertdosis: 10.148 (+385)Fünftdosis: 300 (+153)Diese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.362 (+2)Zweitdosis: 41.557 (+0)Drittdosis: 35.295 (+46)Viertdosis: 9.397 (+432)Fünftdosis: 80 (+28)Erstdosis: 52.548 (+1)Zweitdosis: 51.377 (+0)Drittdosis: 42.324 (+40)Viertdosis: 7.263 (+409)Fünftdosis: 51 (+19)Diese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 73.010 (+0)Zweitdosis: 70.935 (+2)Drittdosis: 54.572 (+24)Viertdosis: 2.478 (+319)Fünftdosis: 9 (+0)Diese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.065 (+0)Zweitdosis: 58.541 (+1)Drittdosis: 41.709 (+17)Viertdosis: 1.250 (+167)Fünftdosis: 7 (+1)Diese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.781 (+1)Zweitdosis: 48.230 (+1)Drittdosis: 30.493 (+19)Viertdosis: 606 (+78)Fünftdosis: 2 (+0)Diese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.223 (+0)Zweitdosis: 55.833 (+2)Drittdosis: 34.367 (+10)Viertdosis: 346 (+80)Fünftdosis: 1 (+0)Diese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.436 (+0)Zweitdosis: 25.702 (+1)Drittdosis: 10.004 (+18)Viertdosis: 72 (+18)Fünftdosis: 0 (+0)Diese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosis: 8133 (+0)Zweitdosis: 6.408 (+2)Drittdosis: 5 (+0)Viertdosis: 0 (+0)Fünftdosis: 0 (+0)80+: 91,69%70+: 91,21%60+: 89,38%50+: 85,12%40+: 80,21%30+: 78,78%18+: 80,03%5 - 17: 46,65%